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Ромир: Более 50% россиян отказывают себе в развлечениях

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Более половины жителей России (51%) в последние полгода не посещали никакие развлекательные заведения и мероприятия. Об этом сообщает холдинг «Ромир» со ссылкой на данные собственного исследования.



Число таких граждан с 2014 года выросло на 6%. Чаще, чем в среднем по выборке, такой ответ давали россияне старше 45 лет, жители малых городов и сельской местности, респонденты из Южного и Сибирского округов.



Оставшиеся 49% россиян в развлечениях себе не отказывают. Однако по сравнению с осенью 2014 года, аналитики фиксируют небольшое сокращение числа посещавших рестораны, театры, концерты, музеи, боулинги, сауны. Так, 4% посетителей потеряли кафе и рестораны, 1% — салоны красоты, 2% — платные бани и сауны, вдвое уменьшилось число посетителей SPA-центров и соляриев.



Также почти вдвое сократилась доля театралов, число посетителей концертов современной музыки уменьшилось почти втрое, концертов классической музыки, оперы и балета — в 2,5 раза, боулингов и бильярдных — на 2%. Также на 2% сократилась аудитория ночных клубов.



Небольшой, но рост посетителей был зафиксирован только по двум позициям. По сравнению с осенью 2014 года на 2% выросла доля посетителей кинотеатров. Также 2% аудитории приобрели рестораны быстрого питания.



Происходит это на фоне почти повсеместного сокращения среднего чека за одно посещение.



Вырос он только за билеты на концерты современной музыки с 1 тыс. 080 до 1 тыс. 311 руб., а также на посещение салонов красоты — с 817 до 1 тыс. 087 руб. Однако этот номинальный рост на 18% по концертам и на 25% на салоны красоты был «съеден» накопленной за этот период инфляцией, которая составила порядка 27%.



По остальным же видам досуга и развлечений за три года произошло снижение среднего чека. Так, теперь в ресторанах в среднем россияне тратят 707 руб. на человека против 808 руб. в 2014. Даже в набирающих популярность ресторанах быстрого питания чек сократился с 592 до 488 руб.



На походы в кино россияне теперь тратят в среднем почти вдвое меньше — 365 руб. вместо 615 руб. три года назад, на посещения выставок и музеев — 415 руб. вместо 572 руб. На один поход в ночной клуб посетители теперь в среднем платят 921 руб. против 1 тыс. 025 руб. три года назад. Сократили россияне свои единоразовые траты и при посещении соляриев (с 788 до 652 руб.) и бань (с 749 до 648 руб.).

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