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На «Екатеринбург-Арене» начался монтаж зрительских кресел

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), которая является генеральным подрядчиком по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу в 2018 году, приступила к установке зрительских кресел на спортивном объекте. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



«На стадионе монтируются антивандальные пластиковые эргономичные сидения, выполненные из материалов, стойких к ультрафиолетовым лучам, устойчивых к коррозии, горению, низким и высоким температурам. Все кресла сертифицированы и отвечают противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям и нормам безопасности. Проектом предусмотрена установка кресел разных категорий. На восточном и западном секторах будут размещены по два наклонных яруса складных сидений. Также на этих трибунах предусмотрено оборудование мест для маломобильных граждан, кресел со столиками для работы представителей СМИ, кресел повышенной комфортности и сидений усиленной конструкции, выдерживающих нагрузку свыше 120 кг. На северной и южной трибунах планируется установить как складные кресла, так и эргономичные сидения выдувной конструкции», — говорится в сообщении.



По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, монтаж кресел на «Екатеринбург-Арене» в соответствии с графиком будет завершен до конца сентября текущего года.



«Преобладающая часть сидений будет оранжевого цвета, кресла повышенной комфортности — черного. Общая вместимость стадиона составит 35 тыс. мест», — уточнил Т. Уфимцев.



На футбольном поле агрономы тщательно ухаживают за первыми всходами травы. Специальные датчики, встроенные в почву, измеряют температуру поля. Данные позволяют специалистам проводить комплекс наиболее оптимальных и необходимых агротехнических мероприятий по уходу за газоном: полив и подкормку минеральными удобрениями. В ближайшие несколько дней, когда основная часть всходов достигнет высоты 6-8 см, будет проведена первая стрижка травы. В начале сентября для укрепления газона технологи приступят к прошивке футбольного поля искусственными волокнами, процесс займет около 3 недель. Пучок искусственной травы вшивается через каждые 2 см на глубину 18 см. Эта технология обустройства поля уже не раз использовалась на мировых аренах и получила признание специалистов.



На строительной площадке «Екатеринбург-Арены» также ведутся работы по остальным направлениям: отделочные работы в подтрибунных помещениях, благоустройство территории стадиона.

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