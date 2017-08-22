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Более 50% россиян смогли оспорить кадастровую стоимость недвижимости
22 август 2017 (16:33)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. 55% россиян, обратившихся в январе-июле 2017 года в комиссию при Росреестре, смогли оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего за семь месяцев комиссии по пересмотру кадастровой стоимости рассмотрели 21,4 тыс. заявлений в отношении 44,6 тыс. объектов, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Отметим, что Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности.
Всего за семь месяцев комиссии по пересмотру кадастровой стоимости рассмотрели 21,4 тыс. заявлений в отношении 44,6 тыс. объектов, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Отметим, что Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности.
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