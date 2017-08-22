«Точка»-перебежчица

Банк для предпринимателей «Точка» анонсировал сотрудничество с финансовой организацией Qiwi. Это станет второй платформой, с которой сотрудничает филиал банка ФК «Открытие». На фоне оттока клиентов из головного кредитного учреждения ситуация выглядит как попытка руководства «Точки» подготовить запасную площадку на случай возможных проблем у «Открытия».Банк «Точка», который входит в корпорацию «Открытие», теперь будет доступен еще на одной платформе — банке Qiwi. Об этом на своей странице в соцсети написал старший вице-президент банка «ХМБ Открытие», директор по управлению сервисом для предпринимателей «Точка» Борис Дьяконов. По его словам, обслуживание первых клиентов начнется уже через несколько недель.«Сегодня мы начинаем эксперимент и запускаем Точку на базе Киви. Я тоже когда то думал, что Qiwi платежные аппараты, а на деле это огромная финтех компания, котирующаяся на американской бирже, с множеством полезных продуктов и несколькими миллионами клиентов. Киви оказались клёвыми и близкими нам по духу ребятами. Там тоже есть холакратия, аджайл и много других прикольных слов )). Мы быстро развернули филиал «Точка Банк» в Киви Банке, уже через несколько недель начнём обслуживать там первых клиентов», — пишет Борис Дьяконов (авторская грамматика и пунктуация сохранены).Подобный переход к «мультибанковости» позволит «дотянуться до лучших возможностей каждого из банков», уверен Б. Дьяконов. Однако при едином бренде, цены на продукты в разных банках все-таки будут отличаться.«Это позволит предлагать предпринимателям разные «плюшки», в зависимости от специфики их бизнеса, разные цены на обслуживание, продуктовые опции. Важно, что при этом у всех будет одинаковый уровень сервиса, одна служба поддержки, один и тот же трижды лучший для бизнеса интернет-банк и «мобилка», бизнесы будут общаться и взаимодействовать с одним брендом, которому они доверяют, — с «Точкой». Каждый клиент Точки сможет выбирать, в каком балансе обслуживаться и через какой платить. Можно будет даже не выбирать, и иметь зеркальные счета сразу в нескольких банках», — добавляет директор сервиса.Отметим, что банк-эмитент «Точки» — «Открытие» — сейчас переживает не лучшие времена. В июле аккредитованное ЦБ РФ Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитной организации рейтинг «BBB-» по национальной шкале — рекордно низкий для банка, входящего в топ-10 по размеру активов и отнесенного к системообразующим. Накануне АКРА поставило на пересмотр национальный рейтинг банка «ФК Открытие» с негативным прогнозом.АКРА отмечает, что в июне-июле банк столкнулся со значительным объемом оттока клиентских средств (433 млрд руб., или 26%) и привлеченных межбанковских ресурсов (303 млрд руб., или 48%), которые носили в том числе плановый характер, что привело к снижению объема обязательств на 17%. Для выплат столь существенного объема средств банк был вынужден прибегнуть в том числе к привлечению средств от ЦБ по операциям РЕПО по фиксированной ставке под залог портфеля ценных бумаг. По состоянию на 1 августа объем привлечения средств от ЦБ составил 338 млрд руб., или 17% совокупных обязательств. В итоге это привело к снижению коэффициента ликвидности за два месяца на 7 процентных пунктов, с 28% в июне до 21% в августе.На фоне подобной ситуации часть экспертов восприняла появление новой площадки у «Точки» как подготовку к реальным проблемам у «Открытия».«Меня напрягает, что такое совпадение по времени. Когда у банка «Открытие» проблемы, и ЦБ может вот-вот ввести внешнее управление, «Точка» заявляет, что параллельно будет работать с Qiwi-банком. По сути, это возможность спрыгнуть в любой момент. Борис Петрович и заявляет, что теперь «Точка» не привязана к конкретному бренду. Я так подозреваю, что Qiwi на этой дорожке не последний банк: через два-три месяца мы увидим еще один банк, к которому они подцепились», — рассказал аналитик Виталий Калугин.Банкир Олег Тиньков, владелец конкурирующего сервиса «Тинькофф Бизнес», в комментарии к записи на странице Бориса Дьяконова назвал подобное решение «судорогами». По некоторым данным, в последнее время часть клиентов «Точки» перешла в «Тинькофф Бизнес».Напомним, сервис «Точка» создавали на базе одного из подразделений Ханты-Мансийского банка, который ранее приобрела группа «Открытие». Борис Дьяконов занялся проектом после работы в «Банк24.ру», у которого в сентябре 2014 года Банк России отозвал лицензию.С февраля 2015 года сервис начал принимать заявки на обслуживание от предпринимателей (сейчас, по некоторым данным, число клиентов составляет порядка 60 тыс.). А спустя 1,5 года Борис Дьяконов заявил о том, что «Точка» как первый в России дистанционный банк для малого бизнеса перестал быть убыточным.Сервис специализируется на расчетно-кассовом обслуживании индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и практически не занимается кредитованием. При такой политике вполне естественно желание руководства выйти с минимальными потерями в случае, если банк-эмитент потеряет лицензию. Вместе с тем, вполне возможно, что Qiwi-банк оказался единственным сервисом, с которым актив проблемного «Открытия» смог оперативно установить взаимодействие.