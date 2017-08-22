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Дума Асбеста отказала в проведении референдума по строительству сурьмяного завода
22 август 2017 (16:15)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Дума Асбеста отказалась выносить вопрос о запрете строительства сурьмяного завода на территории городского округа на местный референдум. Об этом на своей странице в соцсети написала депутат гордумы Наталья Крылова.
«Дума Асбеста отказала в проведении референдума по сурьмяному вопросу. Похоже, одобренный Ротенбергам льготный кредит из бюджета начал работать. Члены инициативной группы бились как могли. В этот раз нас поддержала даже прокуратура. После выборов с новым составом думы продолжим работу», — написала Н. Крылова.
Отметим, что изначально сурьмяный завод планировалось построить в Дегтярске Свердловской области. В 2015 году в городе заложили первый камень, но из-за массовых протестов общественников и экологов стройку перенесли в Асбест. Однако там также сформировалась инициативная группа, которая требует провести городской референдум о целесообразности строительства.
Совладельцем Национальной сурьмяной компании, которая реализует проект, является сын миллиардера Аркадия Ротенберга — Игорь.
«Дума Асбеста отказала в проведении референдума по сурьмяному вопросу. Похоже, одобренный Ротенбергам льготный кредит из бюджета начал работать. Члены инициативной группы бились как могли. В этот раз нас поддержала даже прокуратура. После выборов с новым составом думы продолжим работу», — написала Н. Крылова.
Отметим, что изначально сурьмяный завод планировалось построить в Дегтярске Свердловской области. В 2015 году в городе заложили первый камень, но из-за массовых протестов общественников и экологов стройку перенесли в Асбест. Однако там также сформировалась инициативная группа, которая требует провести городской референдум о целесообразности строительства.
Совладельцем Национальной сурьмяной компании, которая реализует проект, является сын миллиардера Аркадия Ротенберга — Игорь.
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