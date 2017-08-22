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Официальный курс долл. США снизился на 10 коп., евро вырос на 16 коп.

22 август 2017 (15:57)

УрБК, Москва, 22.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 августа. Курс долл. США снизился на 10 коп., до 59,04 руб. Курс евро вырос на 16 коп., до 69,59 руб.

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