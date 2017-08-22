Новости дня

В России начала действовать новая программа помощи проблемным ипотечникам

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. С 22 августа 2017 года в России начала действовать новая программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».



Программу помощи ипотечным заемщикам запустили в апреле 2015 года: банки реструктурировали проблемную ипотеку по ставке не выше 12% годовых, а государство компенсировало часть ежемесячного платежа по кредиту. Срок программы истек 31 мая 2017 года, при этом выделенные на нее 4,5 млрд руб. были израсходованы уже по состоянию на март.



В конце июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении на программу еще 2 млрд руб. из резервного фонда правительства в качестве взноса в уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), а 11 августа — постановление, уточняющее условия реализации программы. По данным правительства, выделенные средства позволят реструктуризировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: