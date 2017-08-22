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Cуд прекратил производство по делу о сносе Успенской церкви в Екатеринбурге
22 август 2017 (15:25)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по делу о начале реставрации Успенской церкви Ново-Тихвинского женского монастыря без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.
Допущенное монастырем нарушение, предусмотренное статьей 7.14 КоАП, суд признал малозначительным.
Напомним, в конце апреля в Екатеринбурге стало известно о сносе Успенской церкви Ново-Тихвинского женского монастыря, возведенной в XVIII веке и являвшейся объектом культурного наследия федерального значения. В Екатеринбургской епархии строительные работы назвали восстановлением церкви.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в ходе внеплановой проверки выявило факт восстановления религиозной организацией объекта культурного наследия без разрешительных документов.
Допущенное монастырем нарушение, предусмотренное статьей 7.14 КоАП, суд признал малозначительным.
Напомним, в конце апреля в Екатеринбурге стало известно о сносе Успенской церкви Ново-Тихвинского женского монастыря, возведенной в XVIII веке и являвшейся объектом культурного наследия федерального значения. В Екатеринбургской епархии строительные работы назвали восстановлением церкви.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в ходе внеплановой проверки выявило факт восстановления религиозной организацией объекта культурного наследия без разрешительных документов.
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