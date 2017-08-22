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АСВ обещает выплатить вкладчикам банка «Резерв» 1,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 23 августа 2017 года начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Резерв». Об этом сообщает пресс-служба АСВ.



Согласно полученному агентством реестру обязательств «Резерва», за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,3 млрд руб. могут обратиться порядка 4,3 тыс. вкладчиков, в том числе 83 вкладчика, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями на 6,2 млн руб.



Страховое возмещение будет выплачиваться в трех субъектах РФ (Челябинской, Свердловской областях и Москве), в том числе объем выплат в Челябинской области оценивается в сумму около 665,8 млн руб. (за компенсациями могут обратиться порядка 1,3 тыс. вкладчиков), в Свердловской области — в 543,8 млн руб. (порядка 900 вкладчиков).



Страховку вкладчикам банка «Резерв» во всех регионах, кроме города Верхняя Салда Свердловской области, выплачивает Россельхозбанк, а в Верхней Салде — банк «ФК Открытие».

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