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Команда Качканарского ГОКа впервые завоевала Кубок ЕВРАЗа по футболу

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. В Качканаре состоялось торжественное закрытие VI-го корпоративного международного турнира на Кубок ЕВРАЗа по футболу. Ежегодный городской праздник спорта проходил в городе с 13 по 20 августа. Победный кубок впервые завоевала команда ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината.



Как сообщает пресс-служба компании, за победу боролись 9 команд с Урала, Сибири, Находки, Москвы и Украины. В матче за бронзу команда ЕВРАЗ НТМК обыграла сборную ЕВРАЗ ЗСМК со счетом 2:1. В финале встретились команды ЕВРАЗ Украины и ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. Основное время победителя не выявило — 1:1, а в серии пенальти со счетом 5:4 победу впервые одержали хозяева.



По итогам турнира лучшим вратарем был признан Андрей Кулько из команды ЕВРАЗ Украины, лучшим защитником — игрок НМТП Сергей Ухарев; лучшим нападающим стал Владимир Грачев из Евразруды, лучшим бомбардиром — Александр Шашуков из команды ЕВРАЗ НТМК. Звание лучшего полузащитника завоевал Илья Безруков из сборной ЕВРАЗ КГОК, приз зрительских симпатий достался Сергею Безденежных, представлявшему команду ЕвразХолдинга. Приз от молодежной организации получил самый молодой игрок турнира Дмитрий Акулин, ЕВРАЗ ЗСМК.



В день закрытия турнира на стадионе «Горняк» для болельщиков были организованы спортивно-развлекательные площадки. Перед матчами за медали молодежные организации ЕВРАЗ НТМК и КГОКа сыграли в комический футбол. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе по хип-хопу, шахматно-шашечном турнире, сдать нормы ГТО, посмотреть выступление воркаутеров. Болельщики делали аквагрим и экспресс-фото с логотипом турнира, прыгали на батутах, катались на сигвеях, принимали участие в различных аттракционах. На стадионе работала бесплатная полевая кухня.



Также на турнире были подведены итоги конкурса футбольных талисманов, в котором приняли участие более 50 человек из Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка. Победителем и талисманом турнира следующего года стал Бельчонок Степа, которого нарисовала 17-летняя жительница Качканара Евгения Черепанова.



После торжественной церемонии закрытия для качканарцев и гостей города выступила легендарная рок-группа «Чиж и компания».

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