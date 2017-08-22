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Накладные расходы страховщиков ОСАГО в судах в I полугодии выросли на 55%

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Накладные расходы страховщиков ОСАГО, спровоцированные автоюристами, в I полугодии 2017 года выросли на 55% — до 8,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).



Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, союз в очередной раз собрал статистику по судебным выплатам страховщиками. «Значительный ущерб рынку ОСАГО наносит деятельность мошенников, взыскивающих немалые суммы через суд», — сказал он.



В общую сумму ущерба входят взысканные с компаний через суд суммы страховых возмещений, а также нестраховые выплаты (накладные расходы) — штрафы по закону о защите прав потребителей, оплата услуг экспертизы и экспертов, пени.



«В первом полугодии отмечена негативная тенденция — неравное соотношение между страховыми и нестраховыми выплатами в пользу последних, то есть непрофильных для компаний выплат. Их практически на 1 млрд больше, чем тех, которые делаются в отношении поврежденного имущества. Это говорит о предпринимательском интересе к деньгам, которые пошли на выплаты не потребителям, а недобросовестным посредникам и мошенникам», — пояснил И. Юргенс.



В частности, по данным РСА, объем страховых выплат по суду в I полугодии 2017 года составил 7,9 млрд руб., нестраховых — 8,7 млрд руб. Между тем еще в 2011 году доля последних составляла 15%. В I полугодии 2016 года объем страховых выплат через суд составил 5,8 млрд руб., нестраховых — 5,6 млрд руб.



В структуре нестраховых выплат штрафы по закону о защите прав потребителей составили почти 5,7 млрд руб., прочие расходы (возмещение за проведенную экспертизу, оплата услуг автоюристов, экспертов) — 3 млрд руб.



«Основными способами работы криминальных автоюристов являются: фальсификация договоров цессии и доверенностей, фальсификация экспертизы, проведение экспертизы не по Единой методике, фальсификация ДТП, повреждений, нарушение порядка досудебной претензии — направление по почте пустых претензий, решение судов на выплату по поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг и экспертизы в суде и услуг самих криминальных автоюристов, поддельные исполнительные листы», — рассказали в пресс-службе.



Наиболее проблемными регионами с точки зрения выплат по суду остаются Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области.

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