ЕВРАЗ увеличил чистую прибыль

Холдинг ЕВРАЗ подвел финансовые итоги I полугодия 2017 года. За указанный период чистая прибыль компании увеличилась в 12 раз к уровню аналогичного периода прошлого года. Столь значительного роста удалось добиться за счет благоприятной ситуации на ключевых рынках, а также программы повышения эффективности производства и снижения издержек, которая принесла холдингу 63 млн долл. США. По словам президента ЕВРАЗа Александра Фролова, позитивные тенденции могут отразиться за итогах всего года.Согласно опубликованному компанией отчету, чистая прибыль ЕВРАЗа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 86 млн долл. США (по итогам I полугодия 2016 года — 7 млн долл. США). При этом консолидированная выручка компании выросла на 44,1% (до 5 млрд 106 млн долл. США). Показатель EBITDA увеличился почти в два раза (до 1 млрд 152 млн долл. США).«ЕВРАЗ хорошо зарекомендовал себя в I половине 2017 года. Этому способствовала не только благоприятная обстановка на ключевых рынках, но и наша направленность на повышение эффективности. Цены на уголь и сталь оставались высокими и внесли существенный вклад в результат. Программы снижения издержек и инициативы, направленные на повышение клиентоориентированности, увеличили показатель EBITDA на 111 млн долл. США. Мы рассчитываем, что позитивные тенденции на глобальном рынке отразятся на результатах всего года», — рассказал президент холдинга Александр Фролов.По его словам, производственные улучшения по-прежнему остаются одним из главных приоритетов ЕВРАЗа. Так, горно-металлургический холдинг продолжает инвестировать в модернизацию оборудования своих предприятий.В частности, порядка 1 млрд руб. направлено в этом году на обновление доменной печи № 2 на ЕВРАЗ ЗСМК, капитальный ремонт которой завершился в августе. Проведенные работы обеспечат производительную работу агрегата, увеличение межремонтного периода и снижение воздействия доменного производства на окружающую среду, сообщает пресс-служба холдинга.«В ходе ремонта частично заменен кожух агрегата, полностью восстановлена система охлаждения, обновлена огнеупорная футеровка горна, фурменной зоны и шахты. Также отремонтирована система загрузки печи. В комплексе эти работы обеспечат безаварийную работу агрегата. Особое внимание было уделено экологической составляющей: отремонтировано оборудование литейного двора, блок воздухонагревателей, улучшена система аспирации и вентиляции, за счет чего значительно снизится воздействие доменного производства на атмосферу и улучшатся условия труда работников цеха», — рассказали в пресс-службе холдинга.Также на ЕВРАЗ ЗСМК ввели в промышленную эксплуатацию новый стан для перемотки проволоки. Его запуск стал важным этапом масштабного проекта комбината по развитию сталепрокатных мощностей.«Итальянское оборудование перематывает большие катушки проволоки весом от 1 до 2,5 т в компактные — до 100-150-килограммов, что более удобно для потребителей. Такие катушки легче транспортировать и разгружать, а для их размотки не требуется дополнительное оборудование», — пояснили в пресс-службе.Помимо модернизации оборудования, ЕВРАЗ активно расширяет свои производства. Так, на шахте «Есаульская» «Распадской угольной компании» в августе ввели в промышленную эксплуатацию лаву 26-18 бис.Запасы выемочного участка составляют 820 тыс. т коксующего угля ценной марки Ж. Отработка запасов ведется на глубине более 400 м. Безопасность угледобычи обеспечивается применением дегазации в купол обрушения угольного пласта. Ежемесячно шахтеры планируют выдавать порядка 120 тыс. т угляПо словам Александра Фролова, стратегическими приоритетами для ЕВРАЗа на ближайшую перспективу будут развитие продуктовой линейки и клиентской базы, укрепление статуса низкозатратного производителя, снижение долга. Кроме того, в фокусе внимания останутся экологические программы и безопасность труда.