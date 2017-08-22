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В Екатеринбурге предприниматель оштрафован за незаконный сброс сточных вод

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. В Екатеринбурге предприниматель оштрафован за незаконный сброс сточных вод, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Установлено, что индивидуальный предприниматель на основании договора с муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» обязан доставлять для утилизации сточные воды на северную и южную аэрационные станции Екатеринбурга. Однако ежедневно сброс неочищенных сточных вод незаконно осуществлялся в люк смотрового колодца инженерных сетей внутриквартальной дренажной канализации по ул. С. Дерябиной. Это привело к появлению гнилостного запаха канализации», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



По данному факту было возбуждено дело по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обращению с отходами», по результатам рассмотрения которого предприниматель оштрафован на 30 тыс. руб.



В настоящее время несанкционированный сброс неочищенных сточных вод прекращен.

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