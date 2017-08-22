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Полицейские задержали подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин «Голдис» на ул. Пехотинцев. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД России.



Сообщение о разбойном нападении поступило в отдел полиции № 11 вечером 21 августа 2017 года.



«В 18.25 в торговый зал ворвались двое неизвестных и, вооружившись молотком, ножом и пистолетом, разбили витрину и попытались украсть дорогостоящие украшения. Один из охранников магазина оказал активное сопротивление нападавшим. В результате мужчина получил множественные телесные повреждения. При этом сотрудники павильона успели нажать тревожную кнопку, и злоумышленники, бросив на месте преступления нож и молоток, поспешили скрыться на ожидавшем их у входа автомобиле ВАЗ-2115 еще до приезда полицейских», — рассказали в пресс-службе.



В ходе реализации плана «Перехват» комплексные силы полиции уже в 19.00 на 341 км Пермского тракта задержали подозреваемых. Сотрудники ГИБДД доставили граждан в территориальный ОВД, где впоследствии была установлена их личность. Это оказались жители Пермского края, один из которых ранее неоднократно судим за совершение преступлений имущественного характера. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у задержанных травматический пистолет.



В отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», максимальное наказание по данной статье составляет десять лет лишения свободы. До суда мужчины будут находиться под стражей.



Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других преступлений.

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