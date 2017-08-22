Дайджест
Трамп раскрыл новую стратегию США в отношении Афганистана
22 август 2017 (13:12)
Президент США Дональд Трамп заявил, что новый подход его администрации по отношению к Афганистану будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
«Наши войска будут сражаться, чтобы победить», — подчеркнул он в своей речи на военной базе Форт-Майер в Вирджинии. Глава государства не уточнил, как долго силы США должны остаться в Афганистане. По его словам, полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом в Афганистане будут расширены.
При этом Трамп не сказал, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено в Афганистан. Ранее сообщалось, что министр обороны Джеймс Маттис планировал направить еще четыре тысячи в дополнение к 8 тыс. 400, развернутым в настоящее время.
«Наши войска будут сражаться, чтобы победить», — подчеркнул он в своей речи на военной базе Форт-Майер в Вирджинии. Глава государства не уточнил, как долго силы США должны остаться в Афганистане. По его словам, полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом в Афганистане будут расширены.
При этом Трамп не сказал, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено в Афганистан. Ранее сообщалось, что министр обороны Джеймс Маттис планировал направить еще четыре тысячи в дополнение к 8 тыс. 400, развернутым в настоящее время.
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