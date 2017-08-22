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В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет
22 август 2017 (13:12)
В Краснодарском крае потерпел крушение легкомоторный вертолет, на борту которого находился один человек. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
По предварительным данным, вертолет Robinson R66 потерпел крушение в районе горы Ежик у поселка Малый Утриш Анапского района.
На борту воздушного судна находился один человек-пилот. Вертолет был зарегистрирован по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо.
По предварительным данным, вертолет Robinson R66 потерпел крушение в районе горы Ежик у поселка Малый Утриш Анапского района.
На борту воздушного судна находился один человек-пилот. Вертолет был зарегистрирован по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо.
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