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В Ростовской области из-за пожара ввели режим ЧС
22 август 2017 (13:12)
На всей территории Ростовской области из-за пожара в Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение, как передает РИА Новости, принял глава МЧС России Владимир Пучков.
«Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня», — сказал министр в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее режим ЧС был введен в областном центре.Огонь охватил несколько частных домов на Театральном спуске, после чего перекинулся на соседние улицы и переулки. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров.
«Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня», — сказал министр в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее режим ЧС был введен в областном центре.Огонь охватил несколько частных домов на Театральном спуске, после чего перекинулся на соседние улицы и переулки. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров.
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