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Россия погасила долг перед Боснией и Герцеговиной

22 август 2017 (13:12)

Россия погасила задолженность по обязательствам СССР перед Боснией и Герцеговиной. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором СССР, обязательства перед которым оставались неурегулированными, отмечается в сообщении. 8 августа Россия погасила задолженность единовременным платежом в 125,2 млн долл. США, отмечает Минфин.

Госдолг перед Боснией и Герцеговиной возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам СССР, возникшим во времена торгово-экономического сотрудничества с Социалистической Федеративной Республикой Югославия.

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