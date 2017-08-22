Дайджест

На Украине планируют ввести новый налог

22 август 2017 (13:11)

На Украине с граждан будут взимать налог за продажу подержанных вещей. Об этом сообщает ресурс UBR со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС) страны.

Ведомство разъяснило, что норма касается сданных в комиссионные магазины поношенных вещей, использованной бытовой техники или мебели. В ГФС посчитали, что вырученные от продажи средства являются дополнительным доходом, который должен облагаться налогом.

По сообщению UBR, речь идет о действующей норме Налогового кодекса, которая ранее не применялась. Когда она начнет действовать, неизвестно.

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