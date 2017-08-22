Дайджест

На Украине планируют ввести новый налог

На Украине с граждан будут взимать налог за продажу подержанных вещей. Об этом сообщает ресурс UBR со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС) страны.



Ведомство разъяснило, что норма касается сданных в комиссионные магазины поношенных вещей, использованной бытовой техники или мебели. В ГФС посчитали, что вырученные от продажи средства являются дополнительным доходом, который должен облагаться налогом.



По сообщению UBR, речь идет о действующей норме Налогового кодекса, которая ранее не применялась. Когда она начнет действовать, неизвестно.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: