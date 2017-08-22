Новости дня
Новгородский завод РМК завершил плановый ремонт печи MAERZ
22 август 2017 (12:35)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Новгородский металлургический завод (Великий Новгород, находится под управлением Русской медной компании) завершил плановый ремонт печи MAERZ. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
«Завод остановил печь MAERZ для текущего ремонта в конце июля. Работы выполнены с опережением графика силами сотрудников медеплавильного цеха без привлечения сторонних подрядчиков. В ходе ремонта произведено обслуживание энергетического и механического оборудования, а также контрольно-измерительных приборов и автоматики. Также обновлены кессоны, загрузочные и шлаковые двери, очищены шлаковая камера и чаша. Проведена футеровка элементов печи. Очищены конвективная часть котла утилизатора, система дожига газов и основной газоход», — говорится в сообщении.
«Благодаря слаженным действиям коллектива завода работы выполнены с опережением графика почти на 18 часов. Это позволило поставить печь на разогрев, выдать первую продукцию ранее запланированного срока», — заявил главный инженер Новгородского металлургического завода Михаил Шаманов.
«Завод остановил печь MAERZ для текущего ремонта в конце июля. Работы выполнены с опережением графика силами сотрудников медеплавильного цеха без привлечения сторонних подрядчиков. В ходе ремонта произведено обслуживание энергетического и механического оборудования, а также контрольно-измерительных приборов и автоматики. Также обновлены кессоны, загрузочные и шлаковые двери, очищены шлаковая камера и чаша. Проведена футеровка элементов печи. Очищены конвективная часть котла утилизатора, система дожига газов и основной газоход», — говорится в сообщении.
«Благодаря слаженным действиям коллектива завода работы выполнены с опережением графика почти на 18 часов. Это позволило поставить печь на разогрев, выдать первую продукцию ранее запланированного срока», — заявил главный инженер Новгородского металлургического завода Михаил Шаманов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- РМК модернизирует фильтр печи MAERZ на Новгородском металлургическом заводе
- Новгородская «дочка» РМК выпустила за месяц 6 тыс. тонн медных катодов
- «Карабашмедь» помогла загрузить мощности предприятия Русской медной компании в Новгороде
- На «Карабашмеди» стартовал плановый ремонт основного металлургического оборудования
- На СТЗ завершен капитальный ремонт электросталеплавильного цеха
Loading...