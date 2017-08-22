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Новгородский завод РМК завершил плановый ремонт печи MAERZ

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Новгородский металлургический завод (Великий Новгород, находится под управлением Русской медной компании) завершил плановый ремонт печи MAERZ. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«Завод остановил печь MAERZ для текущего ремонта в конце июля. Работы выполнены с опережением графика силами сотрудников медеплавильного цеха без привлечения сторонних подрядчиков. В ходе ремонта произведено обслуживание энергетического и механического оборудования, а также контрольно-измерительных приборов и автоматики. Также обновлены кессоны, загрузочные и шлаковые двери, очищены шлаковая камера и чаша. Проведена футеровка элементов печи. Очищены конвективная часть котла утилизатора, система дожига газов и основной газоход», — говорится в сообщении.



«Благодаря слаженным действиям коллектива завода работы выполнены с опережением графика почти на 18 часов. Это позволило поставить печь на разогрев, выдать первую продукцию ранее запланированного срока», — заявил главный инженер Новгородского металлургического завода Михаил Шаманов.

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