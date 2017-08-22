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За год свердловчане в 1,6 раза стали чаще бронировать авиабилеты в США

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. В 2017 году количество бронирований авиабилетов в США из Екатеринбурга выросло на 62% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводят эксперты из туристического поисковика Aviasales.



По данным сервиса, в целом по России количество бронирований в США выросло в 1,5 раза, в то время как число поисковых запросов — на 16%. Чаще всего россияне летают в США из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и Владивостока. При этом доля билетов из Москвы занимает 67% в общем числе бронирований, а из Санкт-Петербурга — 11%.



Популярные направления, куда путешествуют россияне, — это Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон и Вашингтон.



«Поскольку оформить визу можно теперь только в Москве, путешественникам из регионов придется дополнительно приезжать в столицу. Например, добраться из Петербурга или Екатеринбурга в Москву можно от 3-5 тыс. руб. в обе стороны. Очевидно, что из Владивостока в Америку станут путешествовать реже, так как только билеты до Москвы обойдутся от 16 тыс. руб.», — комментируют аналитики Aviasales.



Эксперты рекомендуют озаботиться покупкой билетов за 4-5 месяцев до вылета из-за сокращения мест подачи документов на визу.



Напомним, из-за ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. С 1 сентября 2017 года собеседования будут проводиться только в посольстве США в Москве.

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