Новости дня

ФАС России продлила для операторов «большой четверки» срок исполнения предупреждения по роумингу

УрБК, Москва, 22.08.2017. ФАС России продлила до 15 декабря 2017 года срок исполнения предупреждения, вынесенного в июле ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» и касающегося устранения разницы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, ФАС России установила признаки нарушения операторами пункта 6 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, которое выразилось в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Анализ ведомства показал, что цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, sms, передача данных) в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе: такая разница экономически, технологически не обоснована.



ФАС России потребовала, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.



Все операторы, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока.



«Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи — 15 декабря 2017 года. Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС России отчет о ходе исполнения предупреждения», — пояснили в пресс-службе.



Антимонопольная служба считает, что исполнение предупреждения позволит сформировать единое телекоммуникационное пространство и соблюсти права всех абонентов на территории Российской Федерации.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: