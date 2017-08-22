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СКБ-банк войдет в состав жюри конкурса финтех-стартапов Finopolis-2017 в Сочи
22 август 2017 (11:27)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. СКБ-банк выдвинет своего представителя в члены жюри конкурса финтех-стартапов Finopolis-2017 — значимого события российского финансово-технологического сектора, которое пройдет этой осенью в городе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Конкурс финтех-стартапов проходит ежегодно в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis, организуемого Центральным банком Российской Федерации. Отбор стартапов проводит жюри, в состав которого входят банки-члены Ассоциации ФинТех. Тематика представляемых на конкурсе проектов разнообразна: от инструментов для скоринга, биометрии, иншуртеха, биржевой торговли и инвестиций до проектов с использованием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и распределенного реестра (блокчейн).
«Банковский бизнес раздвигает границы и стремится стать ближе к клиенту. В это же время на рынке появляется множество финтех-стартапов, которые успешно решают различные задачи потребителей. Мы видим будущее в эффективной кооперации, объединении усилий для совместного развития банковского и финтех-бизнеса. Этим продиктован наш интерес к мероприятию», — отмечает директор департамента стратегических проектов СКБ-банка Алексей Луценко.
Чтобы принять участие в конкурсе, потенциальным участникам необходимо подробно ответить на вопросы анкеты на сайте и прикрепить пакет требующихся документов, следуя инструкции. Организаторами объявлен призовой фонд 6 млн руб.
Конкурс финтех-стартапов проходит ежегодно в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis, организуемого Центральным банком Российской Федерации. Отбор стартапов проводит жюри, в состав которого входят банки-члены Ассоциации ФинТех. Тематика представляемых на конкурсе проектов разнообразна: от инструментов для скоринга, биометрии, иншуртеха, биржевой торговли и инвестиций до проектов с использованием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и распределенного реестра (блокчейн).
«Банковский бизнес раздвигает границы и стремится стать ближе к клиенту. В это же время на рынке появляется множество финтех-стартапов, которые успешно решают различные задачи потребителей. Мы видим будущее в эффективной кооперации, объединении усилий для совместного развития банковского и финтех-бизнеса. Этим продиктован наш интерес к мероприятию», — отмечает директор департамента стратегических проектов СКБ-банка Алексей Луценко.
Чтобы принять участие в конкурсе, потенциальным участникам необходимо подробно ответить на вопросы анкеты на сайте и прикрепить пакет требующихся документов, следуя инструкции. Организаторами объявлен призовой фонд 6 млн руб.
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