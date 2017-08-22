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За год сумма покупок уральцев на AliExpress выросла в два раза
22 август 2017 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. За июль жители Уральского федерального округа оплатили в китайских интернет-магазинах в два раза больше покупок, чем за такой же период годом ранее. Такие данные следуют из совместного исследования Яндекс.Деньги и AliExpress.
В целом за лето уральцы потратили на таких площадках в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Средний чек жителей УрФО на онлайн-покупки в Китае вырос за год с 623 до 654 руб. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 579 руб.
«Китайские интернет-магазины пользуются популярностью по всей стране. За эти летние месяцы россияне оплатили на таких площадках втрое больше заказов, чем за такой же период 2016 года», — комментируют в пресс-службе «Яндекс.Деньги».
В целом за лето уральцы потратили на таких площадках в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Средний чек жителей УрФО на онлайн-покупки в Китае вырос за год с 623 до 654 руб. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 579 руб.
«Китайские интернет-магазины пользуются популярностью по всей стране. За эти летние месяцы россияне оплатили на таких площадках втрое больше заказов, чем за такой же период 2016 года», — комментируют в пресс-службе «Яндекс.Деньги».
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