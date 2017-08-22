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В Екатеринбурге судебные приставы снесли нелегальный автосервис

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Судебные приставы снесли в Екатеринбурге здание нелегального автосервиса. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области.



Судебным приставам поступил исполнительный лист об обязании общества с ограниченной ответственностью снести самовольно возведенную постройку — комплекс объектов услуг, используемых под автомойку, автохимчистку, автосервис, общей площадью примерно 135 кв. м., расположенную по ул. Коуровской.



«При выходе судебных приставов по месту расположения данного строения было установлено, что организация-должник деятельности на указанном участке фактически не ведет. Кроме того, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, указанная организация прекратила деятельность. Таким образом, силами взыскателя, с привлечением строительной техники было проведено исполнительное действие — снос автомойки, автохимчистки и автосервиса. Территория очищена от построек, а также строительного мусора», — говорится в сообщении.

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