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С начала года цены на авто с пробегом в России сократились на 5,8%

УрБК, Москва, 22.08.2017. В августе 2017 года средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом в России составила 535 тыс. руб., сообщает агентство «Автостат». По сравнению с декабрем 2016-го она снизилась на 5,8%.



Аналитики отмечают, что рост стоимости автомобилей с пробегом с разной интенсивностью фиксировался, начиная с декабря 2014 года. Тогда средняя стоимость авто с пробегом на российском рынке составляла 430 тыс. руб., а к декабрю 2016 года она увеличилась на 32%, до 568 тыс. руб. В этом году аналитики фиксируют постепенное снижение цены.



По сравнению с рынком новых автомобилей, который за семь месяцев 2017 года вырос на 8,5%, рынок авто с пробегом стагнирует — с начала года он прибавил всего на 0,8%. По мнению директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, до конца текущего года изменения тренда ожидать не стоит. Цены продолжат медленно снижаться.



«Число предложений подержанных автомобилей на дилерских площадках и на классифайдах растет, а спрос сейчас не очень высокий. Машины продаются в основном со скидками, которые доходят до 10-15% от «хотелки» (начальной заявленной цены продавца)», — отмечает Сергей Цариков.

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