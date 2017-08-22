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АКРА поставило рейтинг банка «Открытие» на пересмотр с негативным прогнозом

УрБК, Москва, 22.08.2017. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) поставило кредитный рейтинг банка «Открытие» на пересмотр с негативным прогнозом.



«Присвоение статуса «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу банка «ФК Открытие» отражает мнение АКРА о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банка в связи с рядом факторов», — говорится в сообщении агентства.



В частности, агентство относит существенный отток клиентских ресурсов в июне-июле 2017 года, а также усиливающуюся зависимость банка от операций рефинансирования Банка России.



АКРА отмечает, что в июне-июле банк столкнулся со значительным объемом оттока клиентских средств (433 млрд руб., или 26%) и привлеченных межбанковских ресурсов (303 млрд руб., или 48%), которые носили в том числе плановый характер, что привело к снижению объема обязательств на 17%.



Для выплат столь существенного объема средств банк был вынужден прибегнуть в том числе к привлечению средств от ЦБ по операциям РЕПО по фиксированной ставке под залог портфеля ценных бумаг. По состоянию на 1 августа объем привлечения средств от ЦБ составил 338 млрд руб., или 17% совокупных обязательств.

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