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ФАС выдало предупреждение УК «Альфа-Капитал» из-за письма о проблемах в четырех банках

УрБК, Москва, 22.08.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение УК «Альфа-Капитал» из-за письма о проблемах в четырех банках. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



«Проведенный ведовством анализ показал, что распространявшиеся ООО УК «Альфа-Капитал» сведения о проблемах ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Бинбанк», ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Промсвязьбанк» не соответствуют действительности, поскольку не подтверждаются официальной информацией», — говорится в сообщении.



По мнению ФАС России, распространение подобных сведений способно нанести вред деловой репутации банков и входящих в их группу лиц иных финансовых организаций, в том числе управляющих компаний, а также причинить им убытки как на рынке банковских услуг, так и на рынке доверительного управления ценными бумагами соответственно.



«Учитывая также, что подобные действия ООО УК «Альфа-Капитал», как следует из его письма, были направлены на получение преимуществ при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, ФАС России пришла к выводу о наличии в действиях ООО УК «Альфа-Капитал» признаков недобросовестной конкуренции на этом рынке, а именно недобросовестной конкуренции в форме дискредитации, запрещенной статьей 14.1 федерального закона «О защите конкуренции», — отмечают в ФАС России.



Ведомство выдало ООО УК «Альфа-Капитал» предупреждение о прекращении рассылки писем с не соответствующими действительности сведениям.



Напомним, что ранее издание «Ведомости» сообщило, что УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о потенциальных рисках из-за проблем у четырех российских банков, которые входят в топ-15 по величине активов. Позже УК «Альфа-Капитал» заявила, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика и не является официальной позицией компании.

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