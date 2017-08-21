Перед входом в ТЦ «Пассаж» повесили пятиметровую картину с панорамой Екатеринбурга

Фотографию предоставило «Общество Малышева 73»

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. Перед центральным входом в ТЦ «Пассаж» появилась пятиметровая картина с изображением заснеженного центра Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба «Общества Малышева 73».Масштабную работу «Новогодняя ночь в Екатеринбурге» уральский художник Сергей Кияница рисовал более полугода. На ней мастер изобразил панораму сердца города — площадь 1905 года с елкой, здание мэрии, проспект Ленина и центральный универмаг. Разместить эту картину в одном из общественных зданий в центре города автору предложил сенатор Аркадий Чернецкий, увидев работу на «Иннопроме» в 2016 году.«Много художников рисуют небольшие этюды, но огромных полотен с пейзажем нашего города почти нет. Мне захотелось создать такую работу, отразив в ней современное настроение Екатеринбурга. Написание картины совпало с новогодними праздниками, временем, которое всегда ассоциируется с чем-то сказочным, прекрасным. Хотелось изобразить настроение суеты, когда много людей, спешащих за подарками, машин, горят огни. Это предновогоднее оживление прекрасно отражает центральная часть города, где к тому же есть елка», — говорит Сергей Кияница.«Аркадий Михайлович сказал, что это роскошная работа, и надо поддерживать авторов таких картин. Полотно отражает жизнь Екатеринбурга: огромная классически построенная перспектива, узнаваемые здания. Тогда же он отметил, что картину можно предложить приобрести, например, Пассажу, чтобы жители и гости города могли видеть проявление современного искусства в исполнении уральского автора», — заявил арт-директор художника Валерий Суворов.Размер полотна, написанного маслом, 5 на 1,3 метра. На реализацию замысла у автора ушло почти 7 месяцев. Прежде чем приступить к работе, Сергей Кияница провел несколько съемок с крыш зданий в центре города. Но получившаяся картина, уверен Валерий Суворов, это не фотография, а художественный образ рождественской ночи в Екатеринбурге, полной таинственности и жизни.«Есть цветовые инверсии. Прищурились — и у вас уже другая картинка. Столица Урала показана новой, поэтичной. Здесь старая и уже знакомая нам архитектура сплелась с новой, занявшей свое законное место. Таких масштабных работ у нас не делал никто. В картине отлично сочетаются основы классической школы живописи и стрит-арт, как разновидность современного искусство. Сергей Кияница уверен, что в XXI веке нельзя писать, как в XIX, потому как искусство развивается, видоизменяется», — говорит В. Суворов.Картина «Новогодняя ночь в Екатеринбурге» размещена в Пассаже напротив центрального входа в объект со стороны проспекта Ленина.