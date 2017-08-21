Кризис

Компания «Светояр» Александра Новикова признана банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Светояр» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, согласно открытым данным, директором ООО «Светояр» является бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, учредителями — художественный руководитель Театра эстрады, шансонье Александр Новиков и экс-гендиректор Лариса Ассонова. Всем троим предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 50 млн руб.), совершенном путем обмана доверия пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс».



С иском о банкротстве «Светояра» в ноябре 2016 года обратилось в суд ООО «Управляющая компания «Уктус», учредителем которого является Иван Обухов, обвиняемый в попытке хищения у А. Новикова земель. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 103 млн 863 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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