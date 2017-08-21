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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение в связи с жарой

21 август 2017 (17:47)

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. На предстоящую неделю синоптики Свердловской области выпустили штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В указанный период в отдельных территориях температура воздуха будет подниматься до 30 С. В связи с этим возможно осложнение ситуации с пожарами.

Ведомство предписывает населению региона быть предельно внимательным при обращении с огнём и пожароопасными предметами, особенно в природной среде.

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