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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение в связи с жарой

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. На предстоящую неделю синоптики Свердловской области выпустили штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



В указанный период в отдельных территориях температура воздуха будет подниматься до 30 С. В связи с этим возможно осложнение ситуации с пожарами.



Ведомство предписывает населению региона быть предельно внимательным при обращении с огнём и пожароопасными предметами, особенно в природной среде.

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