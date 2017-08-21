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В России выросла популярность рабочих профессий

Число россиян, желающих освоить рабочую профессию увеличилось. Об этом сообщает Минобрнауки.



Более 59% выпускников девятых классов (976 тыс. человек) в сентябре начнут учиться по специальностям среднего профессионального образования (СПО).



В 2016 году первокурсников было 934 тыс., а в 2015 году — 910 тыс.



В министерстве отметили, что в 2016 году среди наиболее популярных у поступающих профессий были повар-кондитер, автомеханик, сварщик, тракторист-машинист сельхозпроизводства, парикмахер, электромонтер и мастер по обработке цифровой информации.

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