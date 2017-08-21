Дайджест
Взрывные работы на руднике «Мир» не дали результата
21 август 2017 (17:01)
Взрывные работы на руднике «Мир», направленные на расширение прохода для пропуска воды между карьером и шахтой, не дали результата. Об этом сообщает пресс-служба компании АЛРОСА.
«Предпринятые вчера попытки по управляемому спуску воды из карьера в рудник с помощью ряда узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой результатов не принесли. По-прежнему существует угроза подтопления насосных агрегатов на горизонте -210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, освещения и вентиляции в случае одномоментной разгрузки карьера», — говорится в сообщении.
Тем не менее работы по организации управляемого спуска воды с помощью направленных взрывов продолжатся, добавили в компании.
«Предпринятые вчера попытки по управляемому спуску воды из карьера в рудник с помощью ряда узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой результатов не принесли. По-прежнему существует угроза подтопления насосных агрегатов на горизонте -210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, освещения и вентиляции в случае одномоментной разгрузки карьера», — говорится в сообщении.
Тем не менее работы по организации управляемого спуска воды с помощью направленных взрывов продолжатся, добавили в компании.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В свердловском поселке пройдет митинг против разработки карьера
- Девять человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде
- Асбест и Первоуральск на несколько часов остались без холодной воды
- Дмитрий Сергин: Борьба за восстановление горячего водоснабжения в микрорайоне РТИ будет продолжена
- В результате взрывов в Ираке погибло минимум 19 человек и более 100 ранены
Loading...