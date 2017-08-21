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Взрывные работы на руднике «Мир» не дали результата

Взрывные работы на руднике «Мир», направленные на расширение прохода для пропуска воды между карьером и шахтой, не дали результата. Об этом сообщает пресс-служба компании АЛРОСА.



«Предпринятые вчера попытки по управляемому спуску воды из карьера в рудник с помощью ряда узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой результатов не принесли. По-прежнему существует угроза подтопления насосных агрегатов на горизонте -210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, освещения и вентиляции в случае одномоментной разгрузки карьера», — говорится в сообщении.



Тем не менее работы по организации управляемого спуска воды с помощью направленных взрывов продолжатся, добавили в компании.

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