Дайджест
Южная Корея и США начали военные учения
21 август 2017 (17:00)
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прокомментировал начавшиеся совместные учения южнокорейских и американских вооруженных сил. Об этом сообщает Reuters, передает портал «Газета.ру».
По его словам, они проводятся исключительно в оборонительных целях и не направлены на рост напряженности на полуострове.
Как отмечается, США и Южная Корея будут проводить совместные учения до 31 августа.
По его словам, они проводятся исключительно в оборонительных целях и не направлены на рост напряженности на полуострове.
Как отмечается, США и Южная Корея будут проводить совместные учения до 31 августа.
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