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Южная Корея и США начали военные учения

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прокомментировал начавшиеся совместные учения южнокорейских и американских вооруженных сил. Об этом сообщает Reuters, передает портал «Газета.ру».



По его словам, они проводятся исключительно в оборонительных целях и не направлены на рост напряженности на полуострове.



Как отмечается, США и Южная Корея будут проводить совместные учения до 31 августа.

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