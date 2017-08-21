Дайджест
В США эсминец столкнулся с торговым судном
21 август 2017 (17:00)
После столкновения ракетного эсминца ВМС США John S. McCain с торговым судном у берегов Сингапура пропавшими числятся 10 моряков. Об этом сообщает пресс-служба седьмого флота.
«В настоящий момент 10 моряков числятся пропавшими, пятеро пострадали», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что столкновение произошло около 06.24 JST (00.24 мск), когда эсминец направлялся в порт Сингапура.
«В настоящий момент 10 моряков числятся пропавшими, пятеро пострадали», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что столкновение произошло около 06.24 JST (00.24 мск), когда эсминец направлялся в порт Сингапура.
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