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В США эсминец столкнулся с торговым судном

21 август 2017 (17:00)

После столкновения ракетного эсминца ВМС США John S. McCain с торговым судном у берегов Сингапура пропавшими числятся 10 моряков. Об этом сообщает пресс-служба седьмого флота.

«В настоящий момент 10 моряков числятся пропавшими, пятеро пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что столкновение произошло около 06.24 JST (00.24 мск), когда эсминец направлялся в порт Сингапура.

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