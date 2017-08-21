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Среднесписочная численность сотрудников «Уралмашзавода» в I полугодии сократилась на 3%
21 август 2017 (16:33)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. В I полугодии среднесписочная численность сотрудников ПАО «Уралмашзавод» составила 2 тыс 332 человека, что на 3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 415 человек).
Фонд начисленной заработной платы предприятия за год сократился с 795 млн 574 тыс. до 782 млн 088 руб.
Выручка предприятия в январе-июне 2017 года составила 2 млрд 872 млн руб. (в январе-июне 2016 года — 2 млрд 440 руб.). Чистый убыток вырос с 589 млн 450 тыс. до 592 млн 358 тыс. руб.
Фонд начисленной заработной платы предприятия за год сократился с 795 млн 574 тыс. до 782 млн 088 руб.
Выручка предприятия в январе-июне 2017 года составила 2 млрд 872 млн руб. (в январе-июне 2016 года — 2 млрд 440 руб.). Чистый убыток вырос с 589 млн 450 тыс. до 592 млн 358 тыс. руб.
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