Новости дня

Объем долгов россиян в I полугодии увеличился до 7,6 трлн рублей

УрБК, Москва, 21.08.2017. Объем долгов граждан России, которые находятся на взыскании по исполнительным производствам, в I полугодии 2017 года вырос до 7,6 трлн руб. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).



«В I полугодии 2017 года подлежало взысканию 7,6 трлн руб., что на 869 млрд больше, чем в аналогичном периоде 2016 года», — сообщили в ведомстве.



Всего в указанный период на исполнении в ФССП находились 56,3 млн исполнительных производств, из них 31,4 млн (55,8%) составили акты несудебных органов и должностных лиц. За первые шесть месяцев было возбуждено 30,9 млн исполнительных производств, что на 2,6 млн больше, чем годом ранее.



В I квартале 2017 года жители России погасили задолженность на 68 млрд руб., что на 23,7%, или на 13 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: