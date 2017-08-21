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Чистый убыток НПК «Уралвагонзавод» в I полугодии превысил 2,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. В I полугодии 2017 года чистый убыток НПК «Уралвагонзавод» составил 2 млрд 621 млн руб. (в I полугодии 2016 года — 4 млрд 402 млн руб.). Об этом говорится в отчетности предприятия.



Выручка НПК «Уралвагонзавод» в январе-июне 2017 года составила 46 млрд 846 млн руб. (в январе-июне 2016 года — 23 млрд 147 млн руб.).



Валовая прибыль организации за год выросла с 9 млрд 579 млн до 12 млрд 053 млн руб.



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