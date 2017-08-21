Бонусы для «атомградов»

Свердловские предприятия Госкорпорации «Росатом» в течение лета продолжили оказывать поддержку городам своего присутствия. Так, АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») провело конкурс благотворительных грантов на осуществление программ в области образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения и окружающей среды, социального обслуживания малоимущих.В конкурсе приняли участие школы, колледжи, театры, библиотеки и другие муниципальные учреждения Новоуральска. Победители его получат на свои проекты в общей сложности 2 млн руб.«В этом году на гранты Уральский электрохимический комбинат выделил 2 млн руб. (в предыдущем — 1,8 млн). Победителями стали те проекты, которые рассчитаны на большую аудиторию, чтобы результатами, плодами этого гранта могли воспользоваться как можно больше людей. Из 57 заявок рабочая группа (команда независимых экспертов-новоуральцев из разных сфер деятельности) отобрала 29 проектов», — пояснила заместитель генерального директора УЭХК по экономике и финансам Ольга Акишева.Среди победителей конкурса — постановка спектакля для детей «Снежок» Новоуральского театра кукол (60 000 руб.); образовательная программа Театра музыки, драмы и комедии для школьников города (118 000 руб.); постановка детского спектакля «Сказки джунглей» ДК «Новоуральский» (100 500 руб.). Также финансовую поддержку комбината получит Детская школа искусств на организацию творческих встреч лучших музыкантов-исполнителей России с общественностью Новоуральска и мастер-классов для учащихся (81 000 руб.); школа-интернат № 53 — на экскурсии для воспитанников в Невьянск, Таволги (75 600 руб.), а также другие значимые для города проекты.Следует отметить, что проведение конкурса благотворительных грантов стало уже традицией для УЭХК. Оно является существенной частью программы социальных инвестиций комбината в развитие и благополучие Новоуральского городского округа.Еще один свердловский «атомград» — Заречный — этим летом получил 3 млн руб. в подарок от Концерна «Росэнергоатом», филиалом которого является Белоярская АЭС. Городскому округу его преподнес первый заместитель генерального директора концерна Джумбери Ткебучава на праздничном карнавале, который состоялся 22 июля. Карнавал был посвящён 25-летию присвоения посёлку Заречному статуса города и 25-летию «Росэнергоатома».Подобный подарок атомград получает уже не первый раз. Такую же сумму Заречному вручили атомщики на Карнавале-2012: эти средства по согласованию с жителями города были израсходованы на благоустройство территории.Также приятным событием для жителей Лесного в августе стало открытие новых объектов в Парке культуры и отдыха — многофункционального сценического комплекса, игровой площадки и карусели «Тропикана». Такой подарок к 70-летию города был сделан городской администрацией и градообразующим предприятием — ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (входит в ГК «Росатом»).«Многофункциональный сценический комплекс расположился на главной поляне парка. Возможности современного оборудования позволяют создать в парке ощущение настоящего кинотеатра. Безусловно, такой объект открывает новые возможности при проведении мероприятий. В полном восторге юные лесничане и от новой карусели «Тропикана», а также от игровой площадки», — рассказали в администрации города.Напомним, что подобные бонусы — лишь малая часть мер поддержки, которую оказывает ГК «Росатом» городам, где расположены входящие в госкорпорацию предприятия.Так, в 2011 году между правительством Свердловской области и госкорпорацией было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие атомной промышленности в регионе, реализацию инвестиционных программ Росатома, что напрямую отражается на улучшении социально-экономической ситуации муниципалитетов, создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры. При этом финансирование осуществляется за счет налоговых отчислений от деятельности атомных предприятий, которые частично возвращаются в муниципалитеты.Кроме того, в феврале 2017 года глава Свердловской области и руководство Росатома подписали протокол о реализации дополнительного соглашения, предусматривающего направление 900 млн руб. на программы социально-экономического и инфраструктурного развития Лесного, Заречного и Новоуральска.