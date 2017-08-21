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ТД «Коммандор» и «Кабельный центр-Екатеринбург» могут остаться без отопления из-за долга УК в 44 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. В Екатеринбурге компании, расположенные в Кировском районе, могут остаться без отопления из-за долга ООО «УК Мастер» в 44 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



В частности, под угрозу неподключения в отопительный период попали ООО «Кабельный центр-Екатеринбург» на территории Ново-Свердловской ТЭЦ, ООО «Торговый дом «Коммандор» на Малышева, 107 и ООО «Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» на Новгородцевой, 35. Всего у УК «Мастер 31 субагент. Поставщик ресурсов предложит конечным потребителям заключить прямые договоры с поставщиком ресурса.



УК «Мастер» задолжала за три отопительных сезона: с сентября 2014 года по апрель 2017-го ее долг превысил 44,4 млн руб. В пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» отмечают, что подают иск о взыскании задолженности к компании ежемесячно.



«На рассмотрении в Арбитражном суде Свердловской области находится четыре дела о взыскании дебиторской задолженности за теплоресурсы на сумму 12,9 млн руб. Для истребования долгов в принудительном порядке в Уральское управление федеральной службы судебных приставов переданы десять исполнительных листа на сумму 30 млн руб.», — поясняют в компании.

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