В башне «Исеть» не могут продать апартаменты

30 декабря 2016 года ввели в эксплуатацию один из самых знаковых архитектурных объектов Екатеринбурга — 52-этажную башню «Исеть». Небоскреб высотой 209 метров признан самым высоким в северной части планеты. В здании площадью 70 тыс. кв. м. расположены апартаменты премиум-класса, ресторан, фитнес-клуб с бассейном, магазины и подземный паркинг. Несмотря на уникальность объекта, небоскреб не вызвал особого интереса у инвесторов.Всего проектом предусмотрено 225 апартаментов площадью от 78 до 500 кв. м. По информации сервиса Ingraficon.ru, в настоящее время в продаже находится 161 помещение (данные были обновлены 15 августа 2017 года). Соответственно, застройщику в лице УГМК удалось реализовать не более 64 апартаментов. Из этой цифры надо вычесть все забронированные помещения, которые также пока являются собственностью застройщика.При этом продажи апартаментов в башне «Исеть» были запущены почти четыре года назад — в октябре 2013 года. В этот момент рынок жилой и коммерческой недвижимости Екатеринбурга еще не столкнулся с кризисными явлениями.Весьма вероятно, что низкий интерес покупателей связан с высокой стоимостью апартаментов. Недвижимость в «Исети» является одной из самых дорогих на рынке Екатеринбурга. Стоимость двухкомнатных апартаментов стартует от 22,83 млн руб. (площадь от 78,8 кв. м.), трехкомнатных — от 36,33 млн руб. (от 125,4 кв. м.), четырехкомнатных — от 72,67 млн руб. (от 226,24 кв. м.), пятикомнатных — от 114, 91 млн руб. (от 350 кв. м.). Очевидно, что при таких ценовых уровнях число потенциальных покупателей в городе крайне ограничено.По оценкам экспертов, рынок элитной и премиум недвижимости в Екатеринбурге достаточно узкий. По данным Росреестра, в 2016 году в уральской столице было зарегистрировано всего 295 сделок с объектами большой площади. Сейчас рынок физически не способен быстро поглотить такой объем новых площадей, который предусмотрен в башне «Исеть».Необходимо учитывать, что высотка имеет серьезный конкурентный недостаток по сравнению с остальными объектами премиум-класса в Екатеринбурге. Апартаменты с юридической точки зрения не являются жильем и не приспособлены для длительного проживания. В них нельзя прописаться. Кроме того, в апартаментах заметно больше коммунальные и эксплуатационные расходы (к примеру, налог на недвижимость составляет 2% от кадастровой стоимости в год). Иными словами, финансовая нагрузка на проживающего здесь заметно выше, чем в стандартных жилых комплексах аналогичного класса.Отметим, что УГМК начала строительство башни «Исеть» в феврале 2008 года. Первоначальный проект башни был разработан архитектурным бюро Valode&Pistre. В здании предполагалось иметь 47 жилых этажей, три надземных технических этажа и четыре подземных. Объект предполагалось ввести в эксплуатацию в 2010 году. Но после закладки возникли серьезные проблемы: почти сразу начались претензии надзорных ведомств, остановки стройки и суды (возведение небоскреба начали без разрешения на строительство). После урегулирования всех споров грянул финансовый кризис. Стройку заморозили до 2010 года.После окончания кризиса работы возобновились. Настоящий фундамент башня получила в 2011 году — тогда же появился и проект ее новой архитектуры. Объект предполагалось сдать к сентябрю 2015 года. В начале июля 2014 года на башне были завершены монолитные работы. В конце сентября этого же года на объекте смонтировали корону, таким образом, здание было достроено до верхней точки. Однако официальный ввод в эксплуатацию небоскреба регулярно затягивался. В итоге объект удалось достроить только в декабре 2016 года.Учитывая низкие объемы продаж, есть большие сомнения, что УГМК удастся в ближайшие годы отбить вложенные в строительство «Исети» средства. Изначально стоимость объекта оценивалась в 230 млн долл. США. Наверняка за восемь лет с момента начала строительства в рублевом эквиваленте она заметно выросла.Как отмечают аналитики, сейчас далеко не лучший момент для вывода такого значимого проекта на рынок. В условиях кризиса инвесторы не считают приобретение недвижимости класса «премиум» в Екатеринбурге эффективным инструментом вложения своих средств. Потенциальные жильцы, взвесив все плюсы и минусы, также пока не спешат приобретать апартаменты в «Исети».