Кризис
Аукцион по продаже имущества компании «Юмакс-Центр» признан несостоявшимся
21 август 2017 (15:10)
Аукцион по продаже автомобильной техники компании «Юмакс-Центр» признан несостоявшимся. Об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
На торги были выставлены шесть лотов: автомобили марок Hyundai, Fiat, Skoda, Peugeot, а также автофургоны.
Напомним, 15 февраля 2016 года Арбитражный суд Свердловской области принял решение признать одно из предприятий ГК «Юмакс» — ООО «Юмакс-Центр» — несостоятельным и открыть в отношении компании конкурсное производство.
ГК «Юмакс» занимается розничной и оптовой торговлей автошинами, колесными дисками для легковых, грузовых автомобилей и спецтехники.
На торги были выставлены шесть лотов: автомобили марок Hyundai, Fiat, Skoda, Peugeot, а также автофургоны.
Напомним, 15 февраля 2016 года Арбитражный суд Свердловской области принял решение признать одно из предприятий ГК «Юмакс» — ООО «Юмакс-Центр» — несостоятельным и открыть в отношении компании конкурсное производство.
ГК «Юмакс» занимается розничной и оптовой торговлей автошинами, колесными дисками для легковых, грузовых автомобилей и спецтехники.
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