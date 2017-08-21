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Официальный курс долл. США снизился на 22 коп., евро — на 29 коп.

21 август 2017 (15:09)

УрБК, Москва, 21.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа. Курс долл. США снизился на 22 коп., до 59,14 руб. Курс евро — на 29 коп., до 69,43 руб.

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