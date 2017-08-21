Новости дня
Официальный курс долл. США снизился на 22 коп., евро — на 29 коп.
21 август 2017 (15:09)
УрБК, Москва, 21.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа. Курс долл. США снизился на 22 коп., до 59,14 руб. Курс евро — на 29 коп., до 69,43 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США снизился на 40 коп., евро — на 34 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 27 коп., евро — на 38 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 38 коп., евро — на 8 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 3 коп., евро — на 15 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 7 коп., евро — на 0,09 коп.
Loading...