Новости дня

Консульство США в Екатеринбурге приостанавливает собеседования для получения неиммиграционной визы

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. В связи с ограничением численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. Об этом сообщает Посольство и консульство США в РФ.



«Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме. Начиная с 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления», — говорится в сообщении.



Начиная с 9.00 (по московскому времени) понедельника, 21 августа миссия США начнет процесс отмены собеседований для получения неиммиграционной визы, назначенных во всех консульствах США в РФ. Заявителям, чьи собеседования отменены, следует переназначить их на более позднюю дату в посольстве США в Москве. Так же придется поступить гражданам, чьи собеседования были назначены в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.



Изменения в численности сотрудников дипмиссии США повлияет и на график оформления ряда иммиграционных виз.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: