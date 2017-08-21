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В I полугодии из России депортировали свыше 2,5 тыс. иностранцев
21 август 2017 (14:31)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. Ежегодно в Российскую Федерацию въезжает свыше 16 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Только в I полугодии 2017 года на миграционный учет поставлено 7 млн иностранцев, причем больше половины из них — в шести крупных регионах страны.
«Обеспечение контроля за столь интенсивными миграционными потоками требует серьезных усилий. С этой целью проведено более 200 тыс. различных проверочных мероприятий, раскрыто порядка 21,5 тыс. преступлений», — сообщил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.
По его словам, за нарушение порядка пребывания в стране депортировано свыше 2,5 тыс. иностранных граждан, в отношении почти 77 тыс. человек приняты решения о запрете въезда в Российскую Федерацию.
Только в I полугодии 2017 года на миграционный учет поставлено 7 млн иностранцев, причем больше половины из них — в шести крупных регионах страны.
«Обеспечение контроля за столь интенсивными миграционными потоками требует серьезных усилий. С этой целью проведено более 200 тыс. различных проверочных мероприятий, раскрыто порядка 21,5 тыс. преступлений», — сообщил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.
По его словам, за нарушение порядка пребывания в стране депортировано свыше 2,5 тыс. иностранных граждан, в отношении почти 77 тыс. человек приняты решения о запрете въезда в Российскую Федерацию.
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