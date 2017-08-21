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Треть акций екатеринбургского КРК «Уралец» продадут за 259 млн рублей
21 август 2017 (14:05)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. Подписано распоряжение правительства Свердловской о приватизации акций культурно-развлекательного комплекса «Уралец» в Екатеринбурге. Об этом говорится на сайте МУГИСО.
В общей сложности на торги выставят 401 тыс. 844 обыкновенные именные акции АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец», что составляет 33,99% уставного капитала общества.
Известно, что приватизация будет осуществляться через продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений. Первоначальная стоимость единого лота акций была определена независимым оценщиком и составляет 259 млн 335 тыс. руб.
Решение об условиях приватизации акций в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области будет принято до 1 октября 2017 года.
В общей сложности на торги выставят 401 тыс. 844 обыкновенные именные акции АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец», что составляет 33,99% уставного капитала общества.
Известно, что приватизация будет осуществляться через продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений. Первоначальная стоимость единого лота акций была определена независимым оценщиком и составляет 259 млн 335 тыс. руб.
Решение об условиях приватизации акций в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области будет принято до 1 октября 2017 года.
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