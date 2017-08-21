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За I половину 2017 года импорт продовольствия и сельхозсырья в РФ увеличился на 15,5%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. За I половину 2017 года в РФ ввезено продовольствия и сельхозсырья на 13,7 млрд долл. США: это на 15,5% больше, чем в том же периоде прошлого года — тогда было поставлено продукции на 11,8 млрд долл. США. Об этом сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.



При этом в товарной структуре всего импорта доля товаров АПК уменьшилась на 0,3 процентного пункта — до 13,5%.



Положительную динамику продемонстрировал импорт мяса (1,6%), мяса птицы (15%), рыбы (15,8), цитрусовых (6,2%), сухого молока (9,2%). Увеличились также поставки кофе и чая из-за рубежа — на 8,5% и 6,9% соответственно. Самый существенный рост показал ввоз подсолнечного масла (в 6,4 раза), напитков (32,2%), а также какао-бобов (27%) и сливочного масла (26,9%). Сокращение поставок в РФ отмечается только по трем позициям: сахар-сырец (в 26,6 раза), сахар белый (на 10,6%), табачные изделия (на 5,4%).



Как подчеркивают в Минсельхозе, по некоторым позициям наблюдается повышение средних контрактных цен. Так, наибольший рост зафиксирован среди цен на сахар-сырец и сливочное масло — в 1,6 раза. Также значительный рост отмечается по мясу (22,3%) и мясу птицы (23,8%), мясным изделиям и консервам (20%), а также кофе (20%).



Экспорт продовольствия и сельхозсырья пока отстает от импорта: за январь-июнь 2017 года российские аграрии поставили за границу продукцию на 8,7 млрд долл. США. Рост по сравнению с первым полугодием 2016 года составил 18,5% — тогда было поставлено товаров на 7,3 млрд долл. США. Основными товарами в структуре экспорта сельхозтоваров являются зерновые культуры (на них приходится 37,1%; в том числе пшеница — 27,7%), а также рыба (19,7%). По этим позициям, как ранее сообщали в министерстве, наблюдается значительный рост — поставки рыбы за границу выросли на 36,3%, а пшеницы — на 21,9%.

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