Дайджест
Россия ликвидировала более 200 боевиков ИГ
21 август 2017 (13:32)
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), направлявшейся в сторону сирийского города Дейр-эз-Зор, уничтожены более 200 террористов. Об этом сообщает ТАСС.
Также были уничтожены более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, бронетехника (включая танки) и большегрузные автомобили с боеприпасами для боевиков.
Ранее стало известно о роли российских ВКС при освобождении от террористов сирийского города Эс-Сухне. Операция проходила в несколько этапов. К четвергу сирийская армия взяла под контроль прилегающие стратегически важные высоты и заблокировала Эс-Сухне, а в ночь на воскресенье при поддержке российских летчиков выбила боевиков из северных и западных кварталов.
Также были уничтожены более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, бронетехника (включая танки) и большегрузные автомобили с боеприпасами для боевиков.
Ранее стало известно о роли российских ВКС при освобождении от террористов сирийского города Эс-Сухне. Операция проходила в несколько этапов. К четвергу сирийская армия взяла под контроль прилегающие стратегически важные высоты и заблокировала Эс-Сухне, а в ночь на воскресенье при поддержке российских летчиков выбила боевиков из северных и западных кварталов.
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