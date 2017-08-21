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Малахов рассказал о причинах ухода с Первого канала

Телеведущий Андрей Малахов перешел на канал «Россия 1», где будет вести программу «Прямой эфир». Об этом он рассказал газете «Коммерсант».



Он отметил, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. Программа «Прямой эфир», по признанию Малахова, будет производиться вместе с журналистом Александром Митрошенковым.



Также Малахов рассказал о причинах ухода с Первого канала.



«Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе», — указал Малахов. Он также отметил, что его контракт закончился 31 декабря 2016 года и не продлевался.

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