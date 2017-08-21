Дайджест
В аэропорт Рейкьявика въехал автомобиль
21 август 2017 (13:32)
В здание исландского международного аэропорта Кеблавик, который находится в 50 километрах от столицы страны Рейкьявика, въехал автомобиль. Об этом пишет Iceland Monitor.
Указывается, что водителю машины на вид около 20 лет. Сообщается, что мужчина также ударил полицейского и вытащил женщину из автомобиля, на котором и врезался в здание авиагавани.
Накануне водитель автомобиля в Бельгии врезался в группу людей — участников вечеринки. В результате случившегося четыре человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Виновные были задержаны полицейскими через час в результате преследования.
Указывается, что водителю машины на вид около 20 лет. Сообщается, что мужчина также ударил полицейского и вытащил женщину из автомобиля, на котором и врезался в здание авиагавани.
Накануне водитель автомобиля в Бельгии врезался в группу людей — участников вечеринки. В результате случившегося четыре человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Виновные были задержаны полицейскими через час в результате преследования.
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